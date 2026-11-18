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18.11.2026 12:29:00
Emmi Aktie News: Emmi am Mittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Emmi. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 990,00 CHF.
Um 12:28 Uhr rutschte die Emmi-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 990,00 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 21'060 Punkten realisiert. Die Emmi-Aktie gab in der Spitze bis auf 988,00 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 989,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 546 Emmi-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.11.2026 bei 998,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Emmi-Aktie mit einem Kursplus von 0,81 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 09.12.2025 auf bis zu 700,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,29 Prozent.
Die Dividendenausschüttung für Emmi-Aktionäre betrug im Jahr 2025 17,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 18,22 CHF belaufen.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Emmi wird am 03.03.2027 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.
Experten taxieren den Emmi-Gewinn für das Jahr 2026 auf 44,14 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Emmi am 18.11.2026
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