Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
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18.09.2026 09:29:00
Emmi Aktie News: Emmi am Vormittag gesucht
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Emmi. Die Emmi-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 832,00 CHF.
Die Emmi-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 832,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'675 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Emmi-Aktie bei 832,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 826,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Emmi-Aktien beläuft sich auf 4 Stück.
Am 17.07.2026 markierte das Papier bei 910,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Emmi-Aktie damit 8,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.10.2025 bei 676,00 CHF. Abschläge von 18,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Emmi-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 17,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 18,17 CHF belaufen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Emmi am 03.03.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.03.2028 erwartet.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 44,00 CHF je Emmi-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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