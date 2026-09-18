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18.09.2026 16:29:00

Emmi Aktie News: Emmi am Nachmittag mit Abschlägen

Emmi Aktie News: Emmi am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Emmi gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Emmi-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 827,00 CHF ab.

Emmi
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Um 16:28 Uhr fiel die Emmi-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 827,00 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'572 Punkten steht. Der Kurs der Emmi-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 823,00 CHF nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 826,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 895 Emmi-Aktien den Besitzer.

Bei 910,00 CHF markierte der Titel am 17.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,04 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 01.10.2025 Kursverluste bis auf 676,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 18,17 CHF, nach 17,50 CHF im Jahr 2025.

Am 03.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Emmi veröffentlicht werden. Am 01.03.2028 wird Emmi schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

In der Emmi-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 44,00 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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