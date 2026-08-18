Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
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18.08.2026 09:29:00
Emmi Aktie News: Emmi am Dienstagvormittag auf grünem Terrain
Die Aktie von Emmi zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 862,00 CHF zu.
Um 09:28 Uhr stieg die Emmi-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 862,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'176 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Emmi-Aktie bisher bei 862,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 857,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 88 Emmi-Aktien den Besitzer.
Am 17.07.2026 markierte das Papier bei 910,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 5,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 676,00 CHF fiel das Papier am 01.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,58 Prozent.
Zuletzt erhielten Emmi-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 17,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 18,32 CHF aus.
Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 19.08.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 01.03.2028.
Experten gehen davon aus, dass Emmi im Jahr 2026 44,71 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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