Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
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18.08.2026 16:29:00
Emmi Aktie News: Emmi steigt am Dienstagnachmittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Emmi. Zuletzt wies die Emmi-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 871,00 CHF nach oben.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Emmi zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 871,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'156 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Emmi-Aktie bei 875,00 CHF. Bei 857,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 1'886 Emmi-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (910,00 CHF) erklomm das Papier am 17.07.2026. 4,48 Prozent Plus fehlen der Emmi-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.10.2025 (676,00 CHF). Der aktuelle Kurs der Emmi-Aktie ist somit 22,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 17,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 18,32 CHF.
Emmi dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 19.08.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 01.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Emmi.
Experten gehen davon aus, dass Emmi im Jahr 2026 44,71 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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