Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
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18.08.2026 12:29:00
Emmi Aktie News: Emmi präsentiert sich am Mittag fester
Die Aktie von Emmi zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 867,00 CHF zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Emmi nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,7 Prozent auf 867,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'108 Punkten steht. Die Emmi-Aktie zog in der Spitze bis auf 869,00 CHF an. Mit einem Wert von 857,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 388 Emmi-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 17.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 910,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,96 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 01.10.2025 auf bis zu 676,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Emmi-Aktie damit 28,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten Emmi-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 17,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 18,32 CHF aus.
Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 19.08.2026 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Emmi-Anleger Experten zufolge am 01.03.2028 werfen.
Den erwarteten Gewinn je Emmi-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 44,71 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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