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17.11.2026 09:29:00
Emmi Aktie News: Emmi am Vormittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von Emmi gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 980,00 CHF.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 980,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 21'277 Punkten realisiert. Bei 980,00 CHF markierte die Emmi-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 981,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 342 Emmi-Aktien umgesetzt.
Am 16.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 990,00 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Emmi-Aktie 1,02 Prozent zulegen. Am 09.12.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 700,00 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 18,22 CHF, nach 17,50 CHF im Jahr 2025.
Emmi wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.03.2028 erwartet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 44,14 CHF je Emmi-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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