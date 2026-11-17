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17.11.2026 16:29:00
Emmi Aktie News: Emmi zieht am Nachmittag an
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Emmi. Die Emmi-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 988,00 CHF.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 988,00 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 21'128 Punkten steht. In der Spitze legte die Emmi-Aktie bis auf 991,00 CHF zu. Den Handelstag beging das Papier bei 981,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'809 Emmi-Aktien den Besitzer.
Am 17.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 991,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der Emmi-Aktie. Am 09.12.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 700,00 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,15 Prozent.
Die Dividendenausschüttung für Emmi-Aktionäre betrug im Jahr 2025 17,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 18,22 CHF belaufen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Emmi am 03.03.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Emmi-Anleger Experten zufolge am 01.03.2028 werfen.
In der Emmi-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 44,14 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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Emmi am 17.11.2026
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