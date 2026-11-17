Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 991,00 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 21'211 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Emmi-Aktie sogar auf 991,00 CHF. Mit einem Wert von 981,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'021 Emmi-Aktien den Besitzer.

Am 17.11.2026 markierte das Papier bei 991,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 0,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.12.2025 gab der Anteilsschein bis auf 700,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Emmi-Aktie ist somit 29,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 17,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 18,22 CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 01.03.2028 dürfte Emmi die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 44,14 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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