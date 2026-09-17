Emmi Aktie News: Emmi reagiert am Vormittag positiv

Um 09:28 Uhr stieg die Emmi-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 832,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'623 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Emmi-Aktie bis auf 832,00 CHF. Bei 821,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Emmi-Aktie belief sich zuletzt auf 121 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.07.2026 bei 910,00 CHF. 9,38 Prozent Plus fehlen der Emmi-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.10.2025 (676,00 CHF). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Emmi-Aktie 23,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Emmi-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 17,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 18,17 CHF aus.

Emmi dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Emmi möglicherweise am 01.03.2028 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 44,00 CHF je Emmi-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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