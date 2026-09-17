Emmi Aktie News: Emmi zieht am Donnerstagnachmittag an

Die Emmi-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 830,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'702 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Emmi-Aktie bei 834,00 CHF. Bei 821,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 637 Emmi-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.07.2026 bei 910,00 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,64 Prozent. Am 01.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 676,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Emmi-Aktie mit einem Verlust von 18,55 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 18,17 CHF, nach 17,50 CHF im Jahr 2025.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.03.2027 terminiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Emmi möglicherweise am 01.03.2028 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 44,00 CHF je Aktie in den Emmi-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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