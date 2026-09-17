Emmi Aktie News: Anleger schicken Emmi am Mittag ins Plus

Die Emmi-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 828,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'608 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Emmi-Aktie bei 832,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 821,00 CHF. Der Tagesumsatz der Emmi-Aktie belief sich zuletzt auf 281 Aktien.

Am 17.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 910,00 CHF an. Derzeit notiert die Emmi-Aktie damit 9,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 01.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 676,00 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,36 Prozent.

Für Emmi-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 17,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 18,17 CHF ausgeschüttet werden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.03.2027 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 01.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Emmi im Jahr 2026 44,00 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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