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17.08.2026 09:29:00

Emmi Aktie News: Emmi verzeichnet am Vormittag Verluste

Emmi Aktie News: Emmi verzeichnet am Vormittag Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Emmi. Die Emmi-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 864,00 CHF ab.

Emmi
854.46 CHF -1.71%
Kaufen Verkaufen

Die Emmi-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 864,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'298 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Emmi-Aktie bis auf 858,00 CHF. Bei 865,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 375 Emmi-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 910,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Emmi-Aktie ist somit 5,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.10.2025 bei 676,00 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Emmi-Aktie 21,76 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 18,32 CHF. Im Vorjahr hatte Emmi 17,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Voraussichtlich am 19.08.2026 dürfte Emmi Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 18.08.2027 dürfte Emmi die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Emmi-Gewinn in Höhe von 44,71 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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