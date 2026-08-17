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17.08.2026 16:29:00

Emmi Aktie News: Emmi am Montagnachmittag tiefer

Emmi Aktie News: Emmi am Montagnachmittag tiefer

Die Aktie von Emmi gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Emmi-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 859,00 CHF.

Emmi
860.87 CHF -0.97%
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Die Emmi-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 859,00 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'213 Punkten steht. Die Emmi-Aktie sank bis auf 855,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 865,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 800 Emmi-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 910,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.07.2026). Der derzeitige Kurs der Emmi-Aktie liegt somit 5,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 01.10.2025 Kursverluste bis auf 676,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 21,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 17,50 CHF an Emmi-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 18,32 CHF.

Voraussichtlich am 19.08.2026 dürfte Emmi Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Am 18.08.2027 wird Emmi schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Emmi ein EPS in Höhe von 44,71 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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