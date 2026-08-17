Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
17.08.2026 16:29:00
Emmi Aktie News: Emmi am Montagnachmittag tiefer
Die Aktie von Emmi gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Emmi-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 859,00 CHF.
Die Emmi-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 859,00 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'213 Punkten steht. Die Emmi-Aktie sank bis auf 855,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 865,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 800 Emmi-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 910,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.07.2026). Der derzeitige Kurs der Emmi-Aktie liegt somit 5,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 01.10.2025 Kursverluste bis auf 676,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 21,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 17,50 CHF an Emmi-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 18,32 CHF.
Voraussichtlich am 19.08.2026 dürfte Emmi Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Am 18.08.2027 wird Emmi schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Emmi ein EPS in Höhe von 44,71 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Emmi-Aktie
Emmi-Aktie gewinnt: Neue Marke für alle Desserts
Emmi-Aktie profitiert: Erneuter Gewinnanstieg in 2025
Emmi-Aktie profitiert: Überraschend starkes Wachstum im Geschäftsjahr 2025
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Emmi AG
|
16:29
|Emmi Aktie News: Emmi am Montagnachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
09:29
|Emmi Aktie News: Emmi verzeichnet am Vormittag Verluste (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Emmi Aktie News: Emmi am Mittag im Minusbereich (finanzen.ch)
|
11.08.26
|SPI-Papier Emmi-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Emmi von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
04.08.26
|SPI-Wert Emmi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Emmi-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
28.07.26
|SPI-Papier Emmi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Emmi-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
21.07.26
|SPI-Papier Emmi-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Emmi von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
Analysen zu Emmi AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit Verlusten -- DAX unentschlossen - Rekordhoch bleibt in Sichtweite -- US-Börsen uneins -- Anleger in Asien letztlich in Kauflaune - Gewinne an den Börsen in Fernost
Am heimischen Aktienmarkt ist ein Abwärtstrend zu sehen. Der deutsche Leitindex zeigt sich wenig bewegt. Die US-Aktienmärkte finden keine gemeinsame Richtung. In Fernost dominierten am Montag die Käufer das Geschehen.