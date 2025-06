Emmi Aktie News: Emmi am Dienstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Um 16:28 Uhr sprang die Emmi-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 816,00 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 16'614 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Emmi-Aktie bei 820,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 812,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 523 Emmi-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 932,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.08.2024 erreicht. Derzeit notiert die Emmi-Aktie damit 12,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 709,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 13,11 Prozent würde die Emmi-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 16,50 CHF an Emmi-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 17,75 CHF aus.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 13.08.2025 erwartet. Am 19.08.2026 wird Emmi schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Emmi-Aktie in Höhe von 43,78 CHF im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Emmi-Aktie

Lindt und Nestlé an vorderster Front: Schweizer Unternehmen setzen auf Influencer - Langfristiger Erfolg fraglich

Emmi-Aktie im Minus: Emmi nominiert Anette Weber als Verwaltungsrätin

Emmi-Aktie dennoch leichter: Emmi hat 2024 Gewinn gesteigert