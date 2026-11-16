Emmi Aktie News: Emmi am Vormittag nahe Vortagesschluss

Bei der Emmi-Aktie liess sich um 09:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 983,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 21'346 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Emmi-Aktie bis auf 985,00 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Emmi-Aktie bis auf 977,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 978,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 391 Emmi-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 983,00 CHF an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,00 Prozent hinzugewinnen. Am 09.12.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 700,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Emmi-Aktie mit einem Verlust von 28,79 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 18,22 CHF, nach 17,50 CHF im Jahr 2025.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.03.2027 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

Experten taxieren den Emmi-Gewinn für das Jahr 2026 auf 44,14 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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