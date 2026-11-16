Emmi Aktie News: Emmi verliert am Nachmittag

Um 16:28 Uhr fiel die Emmi-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 977,00 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 21'400 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Emmi-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 976,00 CHF aus. Bei 978,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 1'368 Emmi-Aktien umgesetzt.

Am 16.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 990,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 1,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.12.2025 gab der Anteilsschein bis auf 700,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Emmi-Aktie liegt somit 39,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Emmi seine Aktionäre 2025 mit 17,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 18,22 CHF je Aktie ausschütten.

Voraussichtlich am 03.03.2027 dürfte Emmi Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Emmi rechnen Experten am 01.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 44,14 CHF je Emmi-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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