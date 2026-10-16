Emmi Aktie News: Emmi am Vormittag Verlust reich

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 900,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'225 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Emmi-Aktie bis auf 895,00 CHF. Bei 900,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Emmi-Aktie belief sich zuletzt auf 43 Aktien.

Am 15.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 912,00 CHF. Der derzeitige Kurs der Emmi-Aktie liegt somit 1,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 09.12.2025 auf bis zu 700,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 22,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Emmi-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 17,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 18,22 CHF aus.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Emmi wird am 03.03.2027 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.03.2028 erwartet.

In der Emmi-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 44,14 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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