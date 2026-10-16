Emmi Aktie News: Emmi am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 901,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'259 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Emmi-Aktie bis auf 888,00 CHF ein. Bei 900,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 966 Emmi-Aktien den Besitzer.

Bei 912,00 CHF markierte der Titel am 15.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Emmi-Aktie ist somit 1,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.12.2025 bei 700,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Emmi-Aktie derzeit noch 22,31 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Emmi-Aktionäre betrug im Jahr 2025 17,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 18,22 CHF belaufen.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Emmi wird am 03.03.2027 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Emmi-Aktie in Höhe von 44,14 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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