Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
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16.10.2026 12:29:00
Emmi Aktie News: Emmi am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Emmi. Die Aktionäre schickten das Papier von Emmi nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 901,00 CHF.
Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 901,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'259 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Emmi-Aktie bis auf 888,00 CHF ein. Bei 900,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 966 Emmi-Aktien den Besitzer.
Bei 912,00 CHF markierte der Titel am 15.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Emmi-Aktie ist somit 1,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.12.2025 bei 700,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Emmi-Aktie derzeit noch 22,31 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenausschüttung für Emmi-Aktionäre betrug im Jahr 2025 17,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 18,22 CHF belaufen.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Emmi wird am 03.03.2027 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Emmi-Aktie in Höhe von 44,14 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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