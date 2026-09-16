Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
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16.09.2026 09:29:00
Emmi Aktie News: Emmi am Mittwochvormittag nahezu unverändert
Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Emmi. Im SIX SX-Handel kam die Emmi-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 835,00 CHF.
Bei der Emmi-Aktie liess sich um 09:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 835,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 19'487 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Emmi-Aktie bisher bei 844,00 CHF. Das Tagestief markierte die Emmi-Aktie bei 835,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 844,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 295 Emmi-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.07.2026 bei 910,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Emmi-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 01.10.2025 auf bis zu 676,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 19,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Zuletzt erhielten Emmi-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 17,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 18,17 CHF aus.
Emmi dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Emmi-Anleger Experten zufolge am 01.03.2028 werfen.
Den erwarteten Gewinn je Emmi-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 44,00 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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