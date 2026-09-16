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Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898

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16.09.2026 16:29:00

Emmi Aktie News: Emmi am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Emmi Aktie News: Emmi am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Emmi gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Emmi-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 829,00 CHF.

Emmi
830.64 CHF 0.26%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Emmi gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 829,00 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'511 Punkten steht. Bei 827,00 CHF markierte die Emmi-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 844,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Emmi-Aktien beläuft sich auf 956 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 910,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 17.07.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Emmi-Aktie 9,77 Prozent zulegen. Bei 676,00 CHF fiel das Papier am 01.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 17,50 CHF an Emmi-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 18,17 CHF aus.

Am 03.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 01.03.2028 dürfte Emmi die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Emmi-Aktie in Höhe von 44,00 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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