Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
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15.10.2026 09:29:00
Emmi Aktie News: Emmi zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt
Die Aktie von Emmi zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Emmi-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 905,00 CHF.
Das Papier von Emmi legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,3 Prozent auf 905,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'067 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Emmi-Aktie bisher bei 909,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 898,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 429 Emmi-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (910,00 CHF) erklomm das Papier am 17.07.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,55 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.12.2025 bei 700,00 CHF. Abschläge von 22,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenausschüttung für Emmi-Aktionäre betrug im Jahr 2025 17,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 18,22 CHF belaufen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Emmi am 03.03.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 01.03.2028 dürfte Emmi die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Emmi-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 44,14 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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