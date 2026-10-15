Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’350 1.6%  SPI 20’244 1.4%  Dow 52’178 1.1%  DAX 25’383 0.3%  Euro 0.9277 -0.4%  EStoxx50 6’168 -0.4%  Gold 4’171 1.6%  Bitcoin 67’947 0.1%  Dollar 0.8268 -1.0%  Öl 105.6 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539ABB1222171Swiss Re12688156Rheinmetall345850Novartis1200526Holcim1221405Partners Group2460882
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Moonshot AI vor dem Börsengang: Chinesisches KI-Startup peilt Hongkong an
So bewegen sich Franken, Euro und US-Dollar
Unicredit nimmt nächste Hürde bei Commerzbank-Übernahme - Aktien im Fokus
Bitcoin könnte laut Ex-BitMEX-Chef Hayes vom möglichen KI-Crash profitieren - Chance für Krypto-Anleger?
Anthropic-IPO: Analyst spricht vom „lächerlichsten Börsengang des Jahres“
Suche...
ETF Sparplan

Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.10.2026 09:29:00

Emmi Aktie News: Emmi zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt

Emmi Aktie News: Emmi zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt

Die Aktie von Emmi zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Emmi-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 905,00 CHF.

Emmi
899.59 CHF 0.40%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Emmi legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,3 Prozent auf 905,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'067 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Emmi-Aktie bisher bei 909,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 898,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 429 Emmi-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (910,00 CHF) erklomm das Papier am 17.07.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,55 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.12.2025 bei 700,00 CHF. Abschläge von 22,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Emmi-Aktionäre betrug im Jahr 2025 17,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 18,22 CHF belaufen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Emmi am 03.03.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 01.03.2028 dürfte Emmi die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Emmi-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 44,14 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Emmi-Aktie

Emmi-Aktie verliert dennoch: Weiteres Wachstum im ersten Halbjahr

Emmi-Aktie gewinnt: Neue Marke für alle Desserts

Emmi-Aktie profitiert: Erneuter Gewinnanstieg in 2025

In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Emmi AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten