Emmi Aktie News: Emmi gewinnt am Nachmittag

Die Emmi-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 907,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'152 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Emmi-Aktie bisher bei 912,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 898,00 CHF. Von der Emmi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'602 Stück gehandelt.

Am 15.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 912,00 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.12.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 700,00 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Emmi-Aktie 22,82 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Emmi-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 17,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 18,22 CHF aus.

Voraussichtlich am 03.03.2027 dürfte Emmi Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Emmi-Anleger Experten zufolge am 01.03.2028 werfen.

Experten taxieren den Emmi-Gewinn für das Jahr 2026 auf 44,14 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Emmi-Aktie

Emmi-Aktie verliert dennoch: Weiteres Wachstum im ersten Halbjahr

Emmi-Aktie gewinnt: Neue Marke für alle Desserts

Emmi-Aktie profitiert: Erneuter Gewinnanstieg in 2025