Emmi Aktie News: Emmi gibt am Vormittag nach

Die Emmi-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 834,00 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'406 Punkten liegt. Der Kurs der Emmi-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 834,00 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 841,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 36 Emmi-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (910,00 CHF) erklomm das Papier am 17.07.2026. Mit einem Zuwachs von 9,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 01.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 676,00 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 18,94 Prozent würde die Emmi-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Emmi-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 17,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 18,17 CHF belaufen.

Am 03.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Emmi veröffentlicht werden. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Emmi möglicherweise am 01.03.2028 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Emmi einen Gewinn von 44,00 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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