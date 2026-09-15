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15.09.2026 12:29:00

Emmi Aktie News: Emmi verzeichnet am Mittag Verluste

Emmi Aktie News: Emmi verzeichnet am Mittag Verluste

Die Aktie von Emmi gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Emmi-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 832,00 CHF ab.

Emmi
833.44 CHF -0.63%
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Die Emmi-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 832,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'404 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Emmi-Aktie bis auf 830,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 841,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 390 Emmi-Aktien den Besitzer.

Am 17.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 910,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 9,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 01.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 676,00 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Emmi-Aktie mit einem Verlust von 18,75 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Emmi-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 17,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 18,17 CHF aus.

Am 03.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Emmi rechnen Experten am 01.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 44,00 CHF je Emmi-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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