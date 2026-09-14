Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
14.09.2026 16:29:00
Emmi Aktie News: Emmi steigt am Nachmittag
Die Aktie von Emmi gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Emmi-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 847,00 CHF.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,9 Prozent auf 847,00 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'598 Punkten notiert. Bei 850,00 CHF markierte die Emmi-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 832,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden heute 905 Emmi-Aktien gehandelt.
Am 17.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 910,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Emmi-Aktie somit 6,92 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 676,00 CHF. Dieser Wert wurde am 01.10.2025 erreicht. Abschläge von 20,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 18,17 CHF, nach 17,50 CHF im Jahr 2025.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.03.2027 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Emmi rechnen Experten am 01.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Emmi-Aktie in Höhe von 44,00 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Emmi-Aktie
Emmi-Aktie verliert dennoch: Weiteres Wachstum im ersten Halbjahr
Emmi-Aktie gewinnt: Neue Marke für alle Desserts
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Emmi AG
|
16:29
|Emmi Aktie News: Emmi steigt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
12:29
|Emmi Aktie News: Anleger schicken Emmi am Mittag ins Plus (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Emmi Aktie News: Emmi am Freitagvormittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
08.09.26
|SPI-Wert Emmi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Emmi von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
01.09.26
|SPI-Wert Emmi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Emmi von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
25.08.26
|SPI-Wert Emmi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Emmi von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Gewinne in Zürich: SPI letztendlich stärker (finanzen.ch)
Analysen zu Emmi AG
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid rückt näher: SMI schliesst in Grün -- DAX schlussendlich im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Während der heimische Aktienmarkt am Montag zulegte, war bei den deutschen Nachbarn ein Minus zu sehen. Die Wall Street verbucht Abschläge. Die Börsen in Fernost wiesen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.