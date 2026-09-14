Emmi Aktie News: Emmi steigt am Nachmittag

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,9 Prozent auf 847,00 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'598 Punkten notiert. Bei 850,00 CHF markierte die Emmi-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 832,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden heute 905 Emmi-Aktien gehandelt.

Am 17.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 910,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Emmi-Aktie somit 6,92 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 676,00 CHF. Dieser Wert wurde am 01.10.2025 erreicht. Abschläge von 20,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 18,17 CHF, nach 17,50 CHF im Jahr 2025.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.03.2027 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Emmi rechnen Experten am 01.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Emmi-Aktie in Höhe von 44,00 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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