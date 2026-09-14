Emmi Aktie News: Anleger schicken Emmi am Mittag ins Plus

Die Emmi-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 844,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'624 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Emmi-Aktie sogar auf 844,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 832,00 CHF. Der Tagesumsatz der Emmi-Aktie belief sich zuletzt auf 586 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 910,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 17.07.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Emmi-Aktie liegt somit 7,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 676,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2025). Abschläge von 19,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 18,17 CHF. Im Vorjahr erhielten Emmi-Aktionäre 17,50 CHF je Wertpapier.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.03.2027 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Emmi rechnen Experten am 01.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 44,00 CHF je Emmi-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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