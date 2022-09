Emmi Aktie News: Emmi am leichter

Der Emmi-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 04:28 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 792,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 13'803 Punkten steht. In der Spitze büsste die Emmi-Aktie bis auf 786,00 CHF ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 804,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 1'511 Emmi-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Emmi wird am 02.03.2023 gerechnet. Schätzungsweise am 29.02.2024 dürfte Emmi die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Emmi ein EPS in Höhe von 36,60 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch