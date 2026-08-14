Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
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14.08.2026 09:29:00
Emmi Aktie News: Emmi büsst am Freitagvormittag ein
Die Aktie von Emmi gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Emmi-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 869,00 CHF ab.
Der Emmi-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 869,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'446 Punkten notiert. Bei 869,00 CHF markierte die Emmi-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 870,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 47 Emmi-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.07.2026 bei 910,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Emmi-Aktie mit einem Kursplus von 4,72 Prozent wieder erreichen. Am 01.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 676,00 CHF ab. Abschläge von 22,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Für Emmi-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 17,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 18,32 CHF ausgeschüttet werden.
Die Emmi-Bilanz für Q2 2026 wird am 19.08.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 18.08.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Emmi-Gewinn in Höhe von 44,71 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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