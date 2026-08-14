Emmi Aktie News: Emmi am Mittag im Minusbereich

Die Emmi-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 868,00 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'379 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Emmi-Aktie bis auf 864,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 870,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 162 Emmi-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.07.2026 markierte das Papier bei 910,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,84 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 676,00 CHF am 01.10.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 22,12 Prozent könnte die Emmi-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 17,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 18,32 CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 19.08.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Emmi rechnen Experten am 18.08.2027.

Experten gehen davon aus, dass Emmi im Jahr 2026 44,71 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Emmi-Aktie

Emmi-Aktie gewinnt: Neue Marke für alle Desserts

Emmi-Aktie profitiert: Erneuter Gewinnanstieg in 2025

Emmi-Aktie profitiert: Überraschend starkes Wachstum im Geschäftsjahr 2025