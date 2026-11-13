Emmi Aktie News: Emmi am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Das Papier von Emmi konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 982,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 21'211 Punkten tendiert. Der Kurs der Emmi-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 983,00 CHF zu. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 975,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 220 Emmi-Aktien.

Am 05.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 983,00 CHF an. Der aktuelle Kurs der Emmi-Aktie ist somit 0,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 700,00 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Emmi-Aktie ist somit 28,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Emmi-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 17,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 18,22 CHF ausgeschüttet werden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass Emmi im Jahr 2026 44,14 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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