Emmi Aktie News: Emmi gewinnt am Nachmittag

Um 16:28 Uhr stieg die Emmi-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 978,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 21'236 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Emmi-Aktie sogar auf 985,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 975,00 CHF. Von der Emmi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'382 Stück gehandelt.

Am 13.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 985,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,72 Prozent hinzugewinnen. Am 09.12.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 700,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Emmi-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 17,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 18,22 CHF belaufen.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Emmi wird am 03.03.2027 gerechnet. Schätzungsweise am 01.03.2028 dürfte Emmi die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 44,14 CHF je Emmi-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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