Emmi Aktie News: Emmi schiebt sich am Vormittag vor

Die Emmi-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 874,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'835 Punkten liegt. Die Emmi-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 874,00 CHF. Bei 873,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 145 Emmi-Aktien umgesetzt.

Am 17.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 910,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,12 Prozent könnte die Emmi-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.12.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 700,00 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Emmi-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 17,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 18,22 CHF belaufen.

Am 03.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Emmi veröffentlicht werden. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Emmi möglicherweise am 01.03.2028 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Emmi im Jahr 2026 44,14 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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