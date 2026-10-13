Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
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13.10.2026 12:29:00
Emmi Aktie News: Emmi am Dienstagmittag auf grünem Terrain
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Emmi. Das Papier von Emmi konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,4 Prozent auf 879,00 CHF.
Um 12:28 Uhr sprang die Emmi-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 879,00 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'881 Punkten notiert. In der Spitze legte die Emmi-Aktie bis auf 879,00 CHF zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 873,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 544 Emmi-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 910,00 CHF erreichte der Titel am 17.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Emmi-Aktie ist somit 3,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 700,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.12.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,36 Prozent.
Nachdem im Jahr 2025 17,50 CHF an Emmi-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 18,22 CHF aus.
Die Emmi-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.03.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Emmi möglicherweise am 01.03.2028 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 44,14 CHF je Aktie in den Emmi-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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