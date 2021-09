Emmi-Aktie aktuell: Emmi tendiert schwächer

Die Emmi-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0.2 Prozent bei 1'027.00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 15'621 Punkten realisiert. Der Kurs der Emmi-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1'022.00 CHF nach. Mit einem Wert von 1'032.00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 277 Emmi-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 41.41 CHF je Emmi-Aktie belaufen.

Die Emmi AG ist das grösste milchverarbeitende Unternehmen in der Schweiz und weltweit führend für Schweizer Käse. Die Produktgruppen des Konzerns sind in Molkereiprodukte, Käse, Frischprodukte, Frischkäse, Pulver/Konzentrate und übrige Produkte/Dienstleistungen strukturiert. In der Schweiz ist das Unternehmen in der Entwicklung, Produktion und Vermarktung eines Vollsortiments an Molkerei- und Frischprodukten wie auch in der Herstellung, der Reifung und dem Handel von überwiegend Schweizer Käse tätig und verkauft seine Produkte in rund 60 Länder weltweit. International exportiert Emmi hauptsächlich seine Schweizer Käsespezialitäten, Molkereiprodukte und Frischprodukte nach Europa und Nordamerika. Im Weiteren werden auch lokal in Europa (Deutschland, Italien, Österreich, Niederlande und Spanien), den USA, Brasilien, Chile und Tunesien Käse, Frischprodukte, Molkereiprodukte Milchprodukte hergestellt. Neben der Eigenmarke Emmi beinhaltet die Markenplattform Produkte der globalen Marken wie Kaltbach, und Caffè Latte sowie zahlreiche lokale Marken, Gerber und QimiQ. In der Schweiz unterhält die Emmi Gruppe rund 25 Produktionsbetriebe und im Ausland produziert der Konzern in acht Ländern und ist in weiteren sechs Ländern über seine Tochtergesellschaften und Beteiligungen tätig. Emmi AG wurde 1993 gegründet (die Wurzeln gehen aber bis 1907 zurück) und hat seinen Hauptsitz in Luzern, Schweiz.

