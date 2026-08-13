Emmi Aktie News: Emmi am Vormittag ohne grosse Veränderung

Die Emmi-Aktie bewegte sich um 09:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 864,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'421 Punkten steht. Bei 864,00 CHF markierte die Emmi-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Emmi-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 864,00 CHF ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 864,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 49 Emmi-Aktien.

Am 17.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 910,00 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Emmi-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.10.2025 bei 676,00 CHF. Abschläge von 21,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Emmi-Aktionäre betrug im Jahr 2025 17,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 18,32 CHF belaufen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.08.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 18.08.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 44,71 CHF je Aktie in den Emmi-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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