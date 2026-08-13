Emmi Aktie News: Emmi präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

Die Emmi-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 872,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'472 Punkten liegt. Die Emmi-Aktie legte bis auf 877,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 864,00 CHF. Der Tagesumsatz der Emmi-Aktie belief sich zuletzt auf 1'134 Aktien.

Am 17.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 910,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 4,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 676,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 01.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Emmi-Aktie derzeit noch 22,48 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 17,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 18,32 CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Emmi am 19.08.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 18.08.2027 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 44,71 CHF je Emmi-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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