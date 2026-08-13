Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
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13.08.2026 12:29:00
Emmi Aktie News: Emmi tendiert am Mittag nordwärts
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Emmi. Zuletzt ging es für das Emmi-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 869,00 CHF.
Die Emmi-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 869,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'446 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Emmi-Aktie bis auf 873,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 864,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 462 Emmi-Aktien.
Am 17.07.2026 markierte das Papier bei 910,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,72 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.10.2025 bei 676,00 CHF. Der aktuelle Kurs der Emmi-Aktie ist somit 22,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 18,32 CHF. Im Vorjahr hatte Emmi 17,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Voraussichtlich am 19.08.2026 dürfte Emmi Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Emmi-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 18.08.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Emmi-Gewinn in Höhe von 44,71 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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