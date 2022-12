Emmi Aktie News: Emmi verbilligt sich am Nachmittag

Die Aktie verlor um 04:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 813,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 14'030 Punkten steht. Bei 808,00 CHF markierte die Emmi-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 817,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 368 Emmi-Aktien umgesetzt.

Emmi wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 01.03.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 29.02.2024.

Den erwarteten Gewinn je Emmi-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 36,50 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch