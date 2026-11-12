Emmi Aktie News: Emmi am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Das Papier von Emmi konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 968,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 21'274 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Emmi-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 969,00 CHF aus. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 964,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'226 Emmi-Aktien.

Bei 983,00 CHF erreichte der Titel am 05.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Emmi-Aktie ist somit 1,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 700,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.12.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Emmi-Aktie 27,69 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Emmi-Aktionäre betrug im Jahr 2025 17,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 18,22 CHF belaufen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.03.2027 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 01.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 44,14 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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