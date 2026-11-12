Emmi Aktie News: Emmi präsentiert sich am Mittag stärker

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 962,00 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 21'352 Punkten tendiert. Die Emmi-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 969,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 964,00 CHF. Zuletzt wechselten 814 Emmi-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (983,00 CHF) erklomm das Papier am 05.11.2026. Gewinne von 2,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.12.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 700,00 CHF. Derzeit notiert die Emmi-Aktie damit 37,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 17,50 CHF an Emmi-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 18,22 CHF aus.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Emmi wird am 03.03.2027 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Emmi rechnen Experten am 01.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Emmi einen Gewinn von 44,14 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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