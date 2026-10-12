Emmi Aktie News: Emmi am Montagvormittag tiefer

Die Emmi-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 855,00 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'634 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Emmi-Aktie ging bis auf 855,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 869,00 CHF. Der Tagesumsatz der Emmi-Aktie belief sich zuletzt auf 61 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 17.07.2026 auf bis zu 910,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Emmi-Aktie derzeit noch 6,43 Prozent Luft nach oben. Am 09.12.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 700,00 CHF ab. Abschläge von 18,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 17,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 18,22 CHF.

Voraussichtlich am 03.03.2027 dürfte Emmi Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Emmi-Aktie in Höhe von 44,14 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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