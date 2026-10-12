Emmi Aktie News: Emmi am Nachmittag gefragt

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 866,00 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'668 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Emmi-Aktie bei 869,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 869,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 582 Emmi-Aktien umgesetzt.

Am 17.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 910,00 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Emmi-Aktie mit einem Kursplus von 5,08 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.12.2025 (700,00 CHF). Der derzeitige Kurs der Emmi-Aktie liegt somit 23,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 17,50 CHF an Emmi-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 18,22 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.03.2027 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 44,14 CHF je Emmi-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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