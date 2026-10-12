Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
12.10.2026 16:29:00
Emmi Aktie News: Emmi am Nachmittag gefragt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Emmi. Die Emmi-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 866,00 CHF.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 866,00 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'668 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Emmi-Aktie bei 869,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 869,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 582 Emmi-Aktien umgesetzt.
Am 17.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 910,00 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Emmi-Aktie mit einem Kursplus von 5,08 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.12.2025 (700,00 CHF). Der derzeitige Kurs der Emmi-Aktie liegt somit 23,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 17,50 CHF an Emmi-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 18,22 CHF aus.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.03.2027 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 44,14 CHF je Emmi-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Emmi-Aktie
Emmi-Aktie verliert dennoch: Weiteres Wachstum im ersten Halbjahr
Emmi-Aktie gewinnt: Neue Marke für alle Desserts
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Emmi AG
|
16:29
|Emmi Aktie News: Emmi am Nachmittag gefragt (finanzen.ch)
|
12:29
|Emmi Aktie News: Emmi verteuert sich am Montagmittag (finanzen.ch)
|
09:29
|Emmi Aktie News: Emmi am Montagvormittag tiefer (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI fällt zurück (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
08.10.26
|KlimaStaR Milch zieht positive Bilanz und schafft Grundlagen für die Zukunft (EQS Group)
Analysen zu Emmi AG
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor Start in die Berichtssaison: SMI mit Gewinnen -- DAX mit freundlichem Wochenstart -- US-Börsen uneins -- Börsen in Asien schliessen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Am heimischen Aktienmarkt sind zum Wochenstart Gewinne zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt zeigt sich freundlich. Die US-Börsen präsentieren sich am Montag uneinheitlich. An den Börsen in Asien wagten sich Anleger nicht zu weit aus der Deckung.