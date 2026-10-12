Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
12.10.2026 12:29:00
Emmi Aktie News: Emmi verteuert sich am Montagmittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Emmi. Das Papier von Emmi konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 863,00 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Emmi-Papiere um 12:28 Uhr 0,5 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'579 Punkten liegt. Die Emmi-Aktie legte bis auf 869,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 869,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Emmi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 435 Stück gehandelt.
Am 17.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 910,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Emmi-Aktie derzeit noch 5,45 Prozent Luft nach oben. Am 09.12.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 700,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Emmi-Aktie mit einem Verlust von 18,89 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 erhielten Emmi-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 17,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 18,22 CHF.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.03.2027 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 01.03.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Emmi im Jahr 2026 44,14 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Emmi-Aktie
Emmi-Aktie verliert dennoch: Weiteres Wachstum im ersten Halbjahr
Emmi-Aktie gewinnt: Neue Marke für alle Desserts
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Emmi AG
|
12:29
|Emmi Aktie News: Emmi verteuert sich am Montagmittag (finanzen.ch)
|
09:29
|Emmi Aktie News: Emmi am Montagvormittag tiefer (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Emmi Aktie News: Emmi am Nachmittag nahe Vortagesschluss (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI fällt zurück (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
08.10.26
|KlimaStaR Milk draws positive conclusions and lays the foundation for the future (EQS Group)
|
08.10.26
|KlimaStaR Milch zieht positive Bilanz und schafft Grundlagen für die Zukunft (EQS Group)
Analysen zu Emmi AG
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor Start in die Berichtssaison: SMI mit Gewinnen -- DAX mit freundlichem Wochenstart -- Börsen in Asien schliessen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Am heimischen Aktienmarkt sind zum Wochenstart Gewinne zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt zeigt sich freundlich. An den Börsen in Asien wagten sich Anleger nicht zu weit aus der Deckung.