Emmi Aktie News: Emmi verteuert sich am Montagmittag

Im SIX SX-Handel gewannen die Emmi-Papiere um 12:28 Uhr 0,5 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'579 Punkten liegt. Die Emmi-Aktie legte bis auf 869,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 869,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Emmi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 435 Stück gehandelt.

Am 17.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 910,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Emmi-Aktie derzeit noch 5,45 Prozent Luft nach oben. Am 09.12.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 700,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Emmi-Aktie mit einem Verlust von 18,89 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Emmi-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 17,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 18,22 CHF.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.03.2027 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 01.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Emmi im Jahr 2026 44,14 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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