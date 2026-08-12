Emmi Aktie News: Emmi am Vormittag in Rot

Die Emmi-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 865,00 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'466 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Emmi-Aktie bis auf 860,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 866,00 CHF. Zuletzt wechselten 393 Emmi-Aktien den Besitzer.

Am 17.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 910,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Emmi-Aktie mit einem Kursplus von 5,20 Prozent wieder erreichen. Am 01.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 676,00 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Emmi-Aktie liegt somit 27,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Emmi-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 17,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 18,32 CHF belaufen.

Emmi dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 19.08.2026 präsentieren. Emmi dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 18.08.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 44,71 CHF je Aktie in den Emmi-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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