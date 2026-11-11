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11.11.2026 09:29:00
Emmi Aktie News: Emmi am Mittwochvormittag im Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Emmi. Die Emmi-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 968,00 CHF.
Der Emmi-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 968,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 21'166 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Emmi-Aktie bei 968,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 968,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 168 Emmi-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 983,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 05.11.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,55 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 700,00 CHF. Dieser Wert wurde am 09.12.2025 erreicht. Derzeit notiert die Emmi-Aktie damit 38,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 17,50 CHF an Emmi-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 18,22 CHF.
Voraussichtlich am 03.03.2027 dürfte Emmi Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 01.03.2028.
In der Emmi-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 44,14 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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Emmi am 11.11.2026
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