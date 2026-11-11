Emmi Aktie News: Emmi am Mittwochvormittag im Minus

Der Emmi-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 968,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 21'166 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Emmi-Aktie bei 968,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 968,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 168 Emmi-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 983,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 05.11.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,55 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 700,00 CHF. Dieser Wert wurde am 09.12.2025 erreicht. Derzeit notiert die Emmi-Aktie damit 38,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 17,50 CHF an Emmi-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 18,22 CHF.

Voraussichtlich am 03.03.2027 dürfte Emmi Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 01.03.2028.

In der Emmi-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 44,14 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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