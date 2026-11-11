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11.11.2026 16:29:00

Emmi Aktie News: Emmi tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

Emmi Aktie News: Emmi tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

Die Aktie von Emmi gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Emmi-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 961,00 CHF.

Emmi
966.08 CHF 0.60%
Kaufen Verkaufen

Die Emmi-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,4 Prozent auf 961,00 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 21'156 Punkten notiert. Im Tief verlor die Emmi-Aktie bis auf 956,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 968,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1'501 Emmi-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 983,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Emmi-Aktie mit einem Kursplus von 2,29 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 700,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.12.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Emmi-Aktie derzeit noch 27,16 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 18,22 CHF. Im Vorjahr hatte Emmi 17,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.03.2027 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.03.2028 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 44,14 CHF je Emmi-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.

Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.

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Long 13’597.86 8.91 S1B6WU
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