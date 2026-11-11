Emmi Aktie News: Emmi tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

Die Emmi-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,4 Prozent auf 961,00 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 21'156 Punkten notiert. Im Tief verlor die Emmi-Aktie bis auf 956,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 968,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1'501 Emmi-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 983,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Emmi-Aktie mit einem Kursplus von 2,29 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 700,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.12.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Emmi-Aktie derzeit noch 27,16 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 18,22 CHF. Im Vorjahr hatte Emmi 17,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.03.2027 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.03.2028 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 44,14 CHF je Emmi-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Emmi-Aktie

Emmi-Aktie verliert dennoch: Weiteres Wachstum im ersten Halbjahr

Emmi-Aktie gewinnt: Neue Marke für alle Desserts

Emmi-Aktie profitiert: Erneuter Gewinnanstieg in 2025