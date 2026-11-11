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11.11.2026 12:29:00
Emmi Aktie News: Emmi am Mittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Emmi. Der Emmi-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,6 Prozent auf 959,00 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Emmi nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 1,6 Prozent auf 959,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 21'103 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Emmi-Aktie ging bis auf 959,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 968,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 792 Emmi-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 05.11.2026 auf bis zu 983,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Emmi-Aktie derzeit noch 2,50 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 09.12.2025 Kursverluste bis auf 700,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 27,01 Prozent würde die Emmi-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem im Jahr 2025 17,50 CHF an Emmi-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 18,22 CHF aus.
Voraussichtlich am 03.03.2027 dürfte Emmi Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Emmi rechnen Experten am 01.03.2028.
Experten taxieren den Emmi-Gewinn für das Jahr 2026 auf 44,14 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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