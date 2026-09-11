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11.09.2026 09:29:00

Emmi Aktie News: Emmi am Freitagvormittag auf grünem Terrain

Emmi Aktie News: Emmi am Freitagvormittag auf grünem Terrain

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Emmi. Zuletzt wies die Emmi-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 838,00 CHF nach oben.

Emmi
835.66 CHF 1.19%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 838,00 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'463 Punkten notiert. Bei 839,00 CHF markierte die Emmi-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 839,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Von der Emmi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 34 Stück gehandelt.

Am 17.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 910,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,59 Prozent hinzugewinnen. Am 01.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 676,00 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Emmi-Aktie.

Nach 17,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 18,17 CHF je Emmi-Aktie.

Die Emmi-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.03.2027 erwartet. Am 01.03.2028 wird Emmi schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 44,00 CHF je Emmi-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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