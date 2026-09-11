Emmi Aktie News: Emmi tendiert am Nachmittag südwärts

Die Aktionäre schickten das Papier von Emmi nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,2 Prozent auf 832,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'483 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Emmi-Aktie bisher bei 830,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 839,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 373 Emmi-Aktien umgesetzt.

Bei 910,00 CHF erreichte der Titel am 17.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Emmi-Aktie liegt somit 8,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.10.2025 bei 676,00 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Emmi-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Emmi-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 17,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 18,17 CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 01.03.2028 wird Emmi schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 44,00 CHF je Emmi-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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